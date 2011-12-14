В России очередь на Range Rover Evoque – самая длинная в мире

Наибольшей популярностью среди моделей Jaguar и Land Rover в России пользуется Evoque. На новый внедорожник сегодня самая большая очередь – в начале октября количество заказов составляло около 3 тысяч, и это самый большой показатель в мире. Об этом в интервью журналу «Автопанорама» рассказал генеральный директор «Ягуар Лэнд Ровер» Франк Виттеманн, добавив, что по другим моделям очереди меньше.

«Тем, кто хочет заказать автомобиль "под себя", нужно подождать три месяца, однако есть свободные машины и на складах, – говорит Ф.Виттеманн. – Бестселлером же я могу назвать Freelander, что неудивительно – сегмент компактных SUV в России сейчас самый популярный. Хотя и остальные модели в своих нишах держатся неплохо». По его словам, Jaguar XJ в классе представительских седанов, в принципе, продается хорошо. «Конечно, нам тяжело соперничать с немецкими коллегами, у них ведь много покупают госструктуры, крупные компании. Но если рассмотреть сектор частных клиентов, то XJ идет на четвертом месте, сразу за тремя конкурентами из Германии», – сказал глава «Ягуар Лэнд Ровер».

Что касается планов продаж, в 2011 году Jaguar Land Rover рассчитывает реализовать в России 15 тысяч автомобилей по двум брендам суммарно, что примерно в 1,5 раза больше, чем год назад. Как минимум на те же 50% планируется увеличить продажи и в будущем году, однако, по словам Ф.Виттеманна, многое будет зависеть от квот на Россию. На ближайшие пять лет компания ставит целью увеличение продаж в России в 2-3 раза, чему, в частности, будет способствовать создание новых моделей и совершенствование уже имеющихся. Кроме того, количество точек продаж Land Rover и дилерских центров Jaguar в ближайшие пять лет должно вырасти с 60 до 80-ти.