Новый Audi A4 стартует на российском рынке

Российские дилеры Audi начинают продажи модели А4 нового поколения, которая является бестселлером марки на российском рынке. Для заказа доступны модели в кузове седан (L) и универсал (Avant) по цене от 1 млн. 130 тыс. рублей, а также модель Audi S4 по цене от 2 млн. 500 тыс. рублей.

Дизайн автомобилей нового поколения стал еще более спортивным и динамичным: верхние углы решетки радиатора singleframe скошены, поперечные ребра и кольца эмблемы Audi выполнены более рельефно. Внешний вид оптики также был обновлен: нижние кромки передних фар приобрели легкий волнообразный изгиб. Уже в стандартную комплектацию модели входят бифункциональные ксеноновые фары (кроме версий с двигателем мощностью 120 л.с.). Покупателям доступны 15 цветов кузова, включая четыре новых оттенка. Audi S4 также отличается обновленным дизайном фар, бамперов, воздухозаборников и новыми оттенками кузова.

Что касается изменений в интерьере Audi A4, обновлен дизайн центральной консоли, также для заказа доступны новые варианты отделки рулевых колес. Салон приобрел еще более элегантный вид, благодаря глянцевым вставкам и изящной хромированной отделке кнопок и переключателей. В базовой комплектации Audi A4 (кроме версий с двигателем мощностью 120 л.с.) доступен центральный подлокотник. Объем багажного отделения седана Audi A4 по-прежнему составляет 480 литров; при сложенных спинках задних сидений он может быть увеличен до 962 литров; Audi A4 Avant способен вместить 490 и 1430 литров соответственно.

Говоря о новых двигателях Audi A4, в компании отмечают, что средний уровень расхода топлива снизился на 11%, несмотря на то, что мощность и крутящий момент силовых агрегатов в некоторых версиях увеличились. Для моделей Audi A4 и Audi A4 Avant предлагается четыре бензиновых (TFSI) мотора, а для седана – еще два дизельных (TDI) двигателя мощностью от 120 л.с. до 272 л.с. Все моторы оборудованы наддувом и непосредственным впрыском топлива; система start-stop и система рекуперации входят в стандартное оснащение для всех вариантов. Audi S4 и Audi S4 Avant оснащаются самым мощным из силовых агрегатов, предусмотренных для модельной гаммы Audi A4. Мотор 3.0 TFSI выдает крутящий момент 440 Нм и развивает 333 л.с. Средний расход топлива Audi S4 составляет всего 8 литров на 100 км. При этом автомобиль демонстрирует впечатляющие характеристики: разгон Audi S4 от 0 до 100 км/ч занимает 5 секунд; максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.