Ford представляет в России новый Mondeo Sport

Американский автопроизводитель Ford представляет на российском рынке новую серию MondeoSport с двигателем DuratorqTDCi объемом 2,2 л и мощностью 200 л.с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией с ручным и спортивным режимами. Серия Sport также доступна с моторами EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с. и автоматической трансмиссией Powershift с двумя сцеплениями. Цена на новый FordMondeoSport стартует от 1 млн. 234 тысяч 450 рублей, сообщает AutoNews.Ru.

Двигатель FordDuratorqTDCi объемом 2,2 л в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией развивает крутящий момент в 420 Нм в диапазоне от 1750 до 3000 об./мин. и 450 Нм при кратковременном режиме overboost. FordMondeo, оснащенный такой установкой, расходует в комбинированном цикле 6,5 л топлива на 100 км пути и 5,1 л/100 км за городом.

Внешне новая серия отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками и спортивным обвесом. Последний состоит из юбки переднего бампера, увеличенных порогов и юбки заднего бампера. Также из отличительных черт – черная решетка и две хромированные выхлопные трубы. Салон машины отделан алькантарой с красной прострочкой.

В список стандартного оборудования серии Sportтакже входят биксеноновые фары с дополнительными фарами для освещения поворотов, светодиодные огни дневного света и задние светодиодные фары, двухзонный климат контроль и лобовое стекло с подогревом, панель приборов Converse+ с цветным ЖК-дисплеем.