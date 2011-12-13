Продажи Peugeot 308 в России выросли на четверть

Продажи хэтчбека Peugeot 308 в 2011 году выросли на 26% и на настоящий момент составляют 21 тысячу автомобилей. Об этом заявил генеральный директор «Peugeot Россия» Франсуа Пуарье, отметив, что в сегменте M1 (хэтчбек) Peugeot 308 занимают третью позицию на российском рынке. По словам г-на Пуарье, с момента начала производства Peugeot 308 на заводе в Калуге (апрель 2010 года) на предприятии было собрано 33 тысяч таких автомобилей, а летом 2012 года Peugeot начнет производство этой модели по полному циклу.

Глава «Peugeot Россия» также сообщил, что в январе 2012 года на российский рынок выйдет новая модель Peugeot 508. Автомобиль предлагается с двумя типами кузовов: седан (длиной 4,79 м) и универсал (SW) (длиной 4,81 м).

Что касается легкого коммерческого транспорта, бестселлером Peugeot остается модель Boxer. По итогам 2011 года общий рост продаж этой модели в сегменте LCV составил 38% по отношению к 2010 году (9300 автомобилей), в сегменте B2B – 57% (12500 автомобилей). 40% от продаж Peugeot Boxer составляют трансформированные модели, приспособленные для различных специфических потребностей («Скорая помощь», автомобили инкассаторов и т.д.).

На сегодняшний день дилерская сеть Peugeot охватывает 52 города, в которых работает 64 дилера компании. В том числе 59 центров продаж оформлены в соответствии с новой концепцией стиля Peugeot Blue Box. Также в городах присутствия Peugeot открыто 80 точек продаж. По планам на 2012 год, общее число дилеров достигнет 70, а точек продаж – 86.