 АВТОСТАТ | Suzuki будет поставлять в Россию только европейскую версию SX4

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21.06.11 Прочитали 367 раз

Suzuki будет поставлять в Россию только европейскую версию SX4

Японский автопроизводитель Suzuki с сентября 2011 года будет поставлять кроссовер SX4 на российский рынок исключительно с венгерского завода Magyar Suzuki Corporation. В настоящий момент на российском рынке представлены компактные кроссоверы SX4 производства Венгрии и Японии. Однако уже к осени вся линейка Suzuki SX4, включая передне- и полноприводные версии SX4 GLX с автоматической коробкой передач, будет состоять исключительно из автомобилей, произведенных на венгерском предприятии.

Suzuki SX4 европейского производства будут отличаться от японских модификаций иным дизайном переднего бампера и задних фонарей, а также наличием в оформлении салона комбинированного двуцветного варианта отделки. Кроме того, полноприводные версии SX4 с автоматической коробкой передач отныне будут располагать увеличенным на 15 мм (с 175 до 190 мм) дорожным просветом и уменьшенной на 5 мм (с 1500 до 1495 мм) передней колеей, что позволит водителю и его пассажирам пересмотреть маршрут своего путешествия в пользу более яркого и азартного варианта.

Как отмечают в Suzuki, кроссовер SX4 является для компании одной из стратегических моделей и стоит в одном ряду с популярным Swift и флагманским Grand Vitara. В 2011 году (с января по май) на российском рынке было продано 6343 Suzuki SX4. Всего же с момента своего появления в России SX4 разошелся в количестве 33631 машин. До конца 2011 года Suzuki планирует реализовать на российском рынке 42 тысяч автомобилей, из которых на долю кроссовера SX4 будет приходиться 13800 экземпляров.

Теги: suzuki

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