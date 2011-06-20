Mercedes-Benz готовит абсолютно новый внедорожник

Mercedes-Benz готовится расширить линейку внедорожников за счет новой модели GLS, сообщили источники в компании. Четырехместный автомобиль будет построен на той же платформе, что и M-класс третьего поколения. Премьера компактного внедорожника назначена на 2014 год, сообщает AutoNews.Ru. Главными конкурентами Mercedes-Benz GLS станут BMW X6, новый Range Rover Sport, который появится в продаже в 2013 году, и готовящийся к выпуску Audi Q6, чей дебют состоится в 2016 году.

Как заявили в компании, после проведенных исследований Mercedes-Benz выяснил, что рынок нуждается в небольшом спортивном внедорожнике. Сообщается, что GLS будет во многом походить на M-класс, отличаться новинка будет покатой крышей и некоторыми элементами, выполненными в стилистике седана CLS.

Ожидается, что GLS будет комплектоваться бензиновыми двигателями объемом 3,5 и 4,6 л, а также дизельным мотором объемом 3 л. Кроме того, планируется оснастить компактный внедорожник дизельно-электрической установкой, которая дебютирует в 2011 году на автосалоне во Франкфурте на Mercedes-Benz E300 Hybrid.