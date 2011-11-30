Daimler модернизирует завод по производству моторов

Немецкий автоконцерн Daimler намерен инвестировать в свой штутгартский завод более 1,5 млрд. евро. Предприятие в основном занимается производством трансмиссий, двигателей и мостов для автомобилей марки Mercedes-Benz. Инвестиции в производство до конца 2012 года должны составить порядка 1,7 млрд. евро. В нынешнем году завод должен получить первый финансовый транш в размере 670 млн. евро, пишет Авто.Вести.Ru.

Деньги планируется потратить на модернизацию производства в рамках реализации стратегии роста компании. Кроме того, из этих средств должно быть профинансировано строительство новых производственных линий по выпуску силовых компонентов для нового поколения Mercedes-Benz A-class. Отмечается, что только в течение 2011 года на заводе уже создано 600 дополнительных рабочих мест.

Завод в Штутгарте известен тем, что ежегодно выпускает двигатели и трансмиссии для более, чем 1,5 млн. автомобилей. По словам Вольфганга Бернхарда, директора по производству марки Mercedes-Benz, эта мера должна помочь компании более уверенно чувствовать себя в ситуации ужесточающейся конкуренции.

Добавим, что общие размеры инвестиций концерна в 2011-2012 году должны составить более 10 млрд. евро.