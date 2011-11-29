Автомобильный кластер во Владивостоке можно создать за 5 лет

Владивосток имеет все предпосылки для того, чтобы в течение ближайших пяти лет создать автомобильный кластер, заявил губернатор Приморского края Сергей Дарькин, комментируя подписанный Sollers и Mazda меморандум о создании в Приморье совместного автосборочного предприятия.

«Думаю, что в течение 5 лет мы должны получить автомобильный кластер на выпуск примерно до 200 000 единиц автотехники в год», – цитирует губернатора AutoNews.Ru.

На прошлой неделе компании подписали меморандум о намерениях, согласно которому планируют запустить совместное производство на базе площадки «Соллерс – Дальний Восток». Производственные мощности завода составят до 50 тысяч автомобилей в год.

Во Владивостоке сейчас действует одно автосборочное предприятие – завод «Соллерс – Дальний Восток», который в декабре 2009 года начал сборку внедорожников марки SsangYong. В марте о создании совместного предприятия в Приморье объявили компания Sollers и японский концерн Mitsui. Ожидается, что новый завод также разместится в структуре предприятия «Соллерс – Дальний Восток».