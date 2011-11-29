АВТОВАЗ начинает серийный выпуск Lada Granta

АВТОВАЗ сегодня начинает серийное производство нового бюджетного автомобиля Lada Granta. С этого дня все новые Lada Granta будут отгружаться дилерам для выполнения заказов, поступивших через сайт www.lada.ru и для формирования запаса, обеспечивающего выбор по комплектациям и цветам. В продажу новинка поступит в декабре 2011 года.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа, в ближайшее время порядка 80% автомобилей новой модели будут выпускаться в комплектации «норма» и 20% – в самой дешевой версии «стандарт». Цены на бюджетный автомобиль Lada Granta (на декабрь 2011 года) в базовой комплектации «стандарт» начинаются от 229 тысяч рублей. В средней комплектации «норма» Granta будет стоить 256 тысяч рублей.

Новый автомобиль АВТОВАЗа разработан на платформе Lada Kalina, однако для Granta было разработано и освоено около 400 оригинальных автокомпонентов, в том числе модернизированные передняя и задняя подвески, а также новый двигатель. Lada Granta «стандарт» и «норма» заменят «классику» и седаны Lada Samara. Топовая комплектация Granta станет адекватной заменой для седана Lada Kalina. В дальнейшем предполагается расширение вариантов комплектаций за счет введения дополнительного оборудования. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа, люксовая комплектация Lada Granta с автоматической трансмиссией появится ориентировочно во второй половине 2012 года.

Проект предусматривает ежегодный выпуск 150 тысяч Lada Granta. На этот объем АВТОВАЗ планирует выйти уже в следующем году, однако, как отмечают на АВТОВАЗе, в течение года план может корректироваться в зависимости от ситуации на рынке.