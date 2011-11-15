Минский автозавод оценили вдвое ниже, чем КАМАЗ

Ernst & Young оценила Минский автомобильный завод в 800 млн. долларов, а КАМАЗ – в 2-2,5 раза дороже. Правительство Белоруссии с данными не согласно и требует провести переоценку (оценщика выберут на тендере): Минск рассчитывает получить оценку МАЗа на уровне КАМАЗа.

Как пишет газета «Ведомости», справедливая стоимость МАЗа близка к 700 млн. долларов (с учетом того, что выручка предприятия в первом полугодии 2010 года составила 418 млн. долларов, чистая прибыль – 38 млн. долларов); цена КАМАЗа может приближаться к 1,5 млрд. долларов (его выручка в первом полугодии 2011 года составила 1,5 млрд. долларов, чистая прибыль – 2,9 млн. долларов), отмечает аналитик Rue, Man & Gor Securities Андрей Третельников. Акции КАМАЗа котируются в РТС, но ликвидность очень низкая. Последняя сделка прошла 3 октября, исходя из нее компания стоит 863 млн. долларов. По оценке аналитиков «ВТБ капитала», справедливая стоимость предприятия –1,8 млрд. долларов. КАМАЗ стоит 2-2,4 млрд. долларов, считает источник, близкий к компании. Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сказал, что его компания еще не получила оценку Ernst & Young, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Ростехнологии» зимой предложили объединить КАМАЗ и МАЗ. Первоначально стороны рассматривали обмен акциями предприятий, но белорусские власти отказались от этого варианта. Затем было решено создать СП на паритетных началах («Росбелавто» со штаб-квартирой в Москве), в которое будет внесено по 49,9% акций МАЗа и КАМАЗа, а также несколько заводов, которые производят автокомплектующие в обеих странах.

Первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко в начале июня говорил, что проекты документов по созданию СП планируется подготовить до конца года. С.Когогин отмечал, что к этому сроку сделка должна быть закрыта. Однако в конце июня гендиректор «Ростехнологий» Сергей Чемезов заявил, что переговоры затягиваются по политическим причинам.