Пошлины на новые иномарки снизятся до 25% уже в следующем году

Ради вступления в ВТО Россия обязалась единовременно снизить пошлины на иномарки с 30% до 25%, а затем в течение семи лет – до 15%. Но цены на автомобили от этого меньше не станут, уверены эксперты.

Как пишет газета «Ведомости», Россия согласилась снизить адвалорные пошлины на новые легковые автомобили с 30% до 25%. Это произойдет с момента присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил руководитель российской делегации на переговорах Максим Медведков. По его словам, затем в течение трех лет ставка останется неизменной, после чего ежегодно в течение четырех лет будет снижаться примерно на 2,5 процентного пункта. Чиновники планируют завершить процесс вступления в ВТО летом 2012 года. Таким образом, к этому времени ставка пошлины составит 25%, а к лету 2019 года – 15%.

Еще сильнее в следующем году должна упасть пошлина на подержанные иномарки возрастом 3-7 лет: с 35% до 25%. Затем в течение пяти лет ставка меняться не будет, после чего за два года упадет до 20%. Как пояснил М.Медведков «Ведомостям», специфическая ставка снизится с 1,2-2,8 евро за 1 куб. см до примерно 0,7-1,6 евро. Машин старше семи лет договоренности не касаются, подчеркнул он. Сейчас для них действуют запретительные ставки: от 2,5 до 5,8 евро за 1 куб. см (адвалорной нет).

По мнению руководителя ресурса auto-dealer.ru Олега Дацкива, летом ждать снижения цен на иномарки не стоит: против этого сыграют инфляция, рост маржи дилеров и дефицит наиболее популярных моделей. Поскольку снижение пошлин будет очень медленным и займет семь лет, радикального изменения в объемах импорта или стоимости автомобилей в следующем году и в краткосрочном плане не произойдет, согласен партнер PwC Стенли Рут. Никто из производителей не заинтересован в снижении цен, поэтому их уровень после снижения пошлин будет зависеть от спроса, говорит исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов: если он останется высоким, то и цены не уменьшатся. По словам участников отрасли, вопросы ценовой политики – полностью в ведении импортеров автомобилей. Они в свою очередь отказываются прогнозировать изменение цен, отмечая лишь, что пошлина – не единственное звено ценообразования.

Сейчас на иномарки приходится примерно треть продаж, и изменение пошлин вряд ли повлияет на это соотношение, считает С.Удалов: планы автоконцернов будут зависеть от себестоимости производства автомобилей в России и затрат на логистику. Скорее всего они по-прежнему будут производить в России массовые модели, а остальные – импортировать, полагает эксперт. «Снижение пошлин может оказать воздействие в первую очередь на планы японских производителей, таких как Honda и Mazda, которые собирались запустить свои производства на Дальнем Востоке (впрочем, планы Honda до сих пор официально не подтверждены), – комментирует газете «Коммерсант» Иван Бончев из Ernst & Young. – Возможно, они переориентируются на импорт, поскольку объемы планируемых производств невелики, и на окупаемость они выйдут как раз через семь лет, когда пошлина составит 17%».

«Скорее всего, снижение таможенных пошлин на легковые автомобили не вызовет резкого роста их импорта – в Россию в основном ввозятся машины средней стоимостью около 21 тысячи долларов, но наибольшим спросом пользуются автомобили более бюджетного сегмента, которые стоят в среднем 18 тысяч долларов и будут собираться в России», – считает Михаил Пак из ИК «Атон». А вот С.Рут ожидает, что через семь лет картина российского автомобильного рынка радикально изменится: сильно вырастет производство автомобилей на территории России.