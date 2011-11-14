Россия предоставит Европе и США дополнительные льготы на импорт автокомпонентов

Чтобы сохранить после вступления в ВТО ключевые условия особого режима «промсборки» иномарок, который призван стимулировать развитие производства иностранных автоконцернов в России, государству пришлось пойти на ряд серьезных уступок в адрес ЕС и США. В частности, режим предполагает значительное снижение таможенных пошлин на импорт автокомпонентов, но одновременно содержит условие локализации выпуска определенной их доли в России, а это не соответствует нормам ВТО. Из-за обязанности автоконцернов локализовать выпуск в России 35-50% компонентов их импорт может упасть. Поэтому в зависимости от уровня падения поставщики получат ту или иную дополнительную квоту на ввоз компонентов в Россию беспошлинно.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, соглашение России с ЕС предусматривает, что если по итогам года объем импорта автокомпонентов оттуда снизится на 3% по отношению к уровню 2010 года, то для европейских производителей будет открыта тарифная квота, соответствующая уровню снижения объема импорта. По данным источников, в рамках квоты импортные пошлины на компоненты будут снижены до того же уровня, который действует для автоконцернов, работающих в режиме «промсборки», то есть до 0-5%. Как будет распределяться квота среди поставщиков – этот вопрос находится в компетенции ЕС.

В то же время договоренности предусматривают и ситуацию, в которой у падения импорта компонентов будут независимые от локализации в России причины, например очередной виток кризиса, в результате которого упадут продажи автомобилей. Описанная выше схема действует до тех пор, пока падение российского авторынка не превысит 25%. После этого и до снижения продаж машин на 45%, на каждый 1% снижения размер компенсационной квоты будет уменьшаться на 3,5% от общего уровня квоты. Если же продажи автомобилей в России упадут ниже 45%, то тарифная квота вообще перестанет действовать. Мониторинг таможенной статистики импорта будет проводиться ежемесячно, но решение о применении квоты планируется принимать по итогам 12 месяцев.

Таким образом, потери российского бюджета от снижения таможенных пошлин на автокомпоненты, которые оцениваются до 2020 года в 5,14 млрд. долларов, могут увеличиться. По словам источника, в обмен на согласие России предоставить американским производителям компонентов квоты США согласовали «более мягкие», чем ЕС, «формулировки по уровню локализации» в рамках новой «промсборки» в тексте доклада рабочей группы по вступлению России в ВТО. США согласились с тем, что уровень компонентов российского производства не должен превышать 25% от фактической цены на складе (ex works) всех автомобилей, произведенных в рамках «промсборки», то есть около 50% от общей стоимости деталей машины. Тогда как представители ЕС настаивали на том, что доля компонентов не должна превышать 35% от их общей стоимости.