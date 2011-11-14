Renault инвестирует 400 млн. долларов в создание собственного банка в России

Банк Renault Credit International (RCI Banque), реализующий на сегодняшний день финансовые продукты в России через партнерский «ЮниКредит Банк», планирует инвестировать 400 млн. долларов в создание собственного банка в России. Об этом сообщил директор региона Евразия RCI Banque Бруно Кинтцингер, уточнив, что открытие банка со штаб-квартирой в Москве, который будет предлагать услуги по всей России, запланировано на сентябрь 2012 года.

«Перспективы банка в России очень велики, мы рассчитываем, что российский рынок будет расти в ближайшие годы, – цитирует Б.Кинтцингера агентство «ПРАЙМ». – И открытие банка доказывает, что Renault пришла в Россию не просто снять сливки, а надолго и всерьез». По его словам, банк будет заниматься кредитованием конечных потребителей со всеми сопутствующими услугами, предлагаемыми банком, а также помощью дилерской сети в ее инвестициях в марку.

В настоящее время RCI Banque представлен в России дочерней компанией «РН Финанс Рус» и осуществляет свою деятельность в партнерстве с «ЮниКредит Банк». Программа Renault Credit – собственная кредитная программа компании Renault, которая разработана банком RCI Banque, – действует с апреля 2006 года, и по состоянию на начало сентября 2011 года было выдано 80 тысяч кредитов на общую сумму более 20 млрд. рублей. Сегодня каждый третий автомобиль Renault в России продается по программе Renault Credit.

Как сообщил Б.Кинтцингер, банк RCI, занимающийся автокредитованием, сегодня работает в 27 странах мира и обеспечивает около 700 млн. евро в доходной части группы Renault.

Напомним, в настоящее время собственные банки в нашей стране имеют Toyota, PSA Peugeot Citroen, BMW, Mitsubishi Motors, Daimler и Volksawagen.