Автодилеры обсудят перспективы развития российского рынка

В Москве 25 ноября 2011 года состоится Пятнадцатый всероссийский автофорум, организованный издательским домом «Новости автобизнеса». На этот раз тема «Автофорума» − «Кризис или рост: как выжить на нестабильном рынке». Дилеры обсудят итоги 2011 года, обрисуют ближайшие перспективы развития рынка, поделятся лучшими практиками и опытом, накопленным за долгие годы работы. Кроме того, на осеннем «Автофоруме» определятся обладатели премии «Автодилер года».

К выступлению на конференции приглашены директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга России Алексей Рахманов, президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Андрей Петренко, председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Дэвид Томас, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, главы российских представительств иностранных автопроизводителей − Chevrolet, Skoda, Peugeot, Citroen, Mercedes-Benz, BMW и другие лидеры отрасли.

Участники «Автофорума» обсудят государственную политику в области автобизнеса, текущие проблемы автомобильной отрасли, сложности выбора стратегии для успешного развития дилерского предприятия в условиях нестабильности, особенности финансового планирования, эффективные механизмы привлечения клиентов, постараются дать краткосрочный и долгосрочный прогнозы развития российского авторынка. На круглых столах, которые станут продолжением общей части «Автофорума», также будут рассматриваться наиболее актуальные аспекты работы автодилеров. Среди них – IT-технологии, маркетинг и работа дилера в социальных сетях, финансирование дилерского бизнеса, современные сервисные технологии, лизинг и корпоративные продажи.