Индийский авторынок в октябре упал на 24%

Продажи легковых автомобилей в Индии в октябре снизились на 24% до 138521 единиц. Согласно данным Ассоциации автопроизводителей Индии, это стало наиболее существенным снижением с декабря 2000 года. Причина падения автопродаж – в повышении ставок по кредитам и забастовках на Maruti Suzuki India Ltd. Согласно оценкам Maruti Suzuki, забастовки на предприятии способствовали сокращению в прошлом месяце производства на 40 тысяч машин, пишет агентство «Финмаркет».

В прошлом месяце Ассоциация автопроизводителей Индии понизила прогноз роста продаж в стране в финансовом году, который завершается 31 марта 2012 года, до 2%. Еще в июле нынешнего года организация прогнозировала, что прирост составит 12%, а в апреле ожидала повышения на 18%.