Toyota возобновит производство в Таиланде 21 ноября

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. 21 ноября возобновит производство на своих заводах в Таиланде, временно остановленное из-за обрушившихся на эту страну рекордных наводнений. Об этом заявил накануне президент компании Акио Тоёда, находящийся в Таиланде.

«Мы твердо держим ситуацию под контролем. Мы намерены возобновить производство, как только это станет возможным, и вернуться к нормальному режиму работы», – сообщили агентству «ИТАР-ТАСС» в Toyota.

Предприятия Toyota в Таиланде не пострадали от разгула стихии, но компании пришлось 10 октября остановить их работу из-за перебоев с поставками комплектующих деталей. Руководство концерна оценивает потери от вынужденного простоя в 150 тысяч автомобилей.