Москва продает 35% иномарок в России

На первом месте по объемам продаж иномарок за девять месяцев текущего года – Москва, в которой было продано 474,8 тысяч автомобилей. Доля столицы составила почти 35% авторынка России. По сравнению с прошлым годом москвичи покупали иномарки на 39% активнее. Такие данные приводятся в рейтинге «ТОП-50 регионов России по продажам новых иномарок в январе-сентябре 2010-2011гг», подготовленном отделом аналитики агентства «АВТОСТАТ».



Второе место – у Санкт-Петербурга. В январе-сентябре здесь было продано 126,6 тысяч новых иномарок. Доля рынка северной столицы почти в четыре раз меньше – 9,3%. На третьем месте, как и год назад – Свердловская область с объемом 55,2 тысячи машин и долей 4,0%. В Тюменской области за девять месяцев было продано 45,6 тысячи новых иномарок, что обеспечило ей четвертое место и долю рынка в 3,3 %. Аналитики отмечают, что эти четыре региона продают более 50% всего объема автомобилей российского авторынка. В пятерку лидеров вошел Краснодарский край, в котором было реализовано 44,3 тысячи автомобилей.



Всего за 9 месяцев 2011 года в нашей стране было продано 1,36 млн. иностранных легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 56,7% больше, чем годом ранее (870,7 тысячи единиц). Вместе с тем, в сентябре реализация иномарок в России составила без малого 170 тысяч машин, что на 37,3% больше, чем годом ранее.