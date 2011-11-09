Volkswagen Polo седан получил новые опции в «средней» комплектации

Автомобили Volkswagen Polo седан в комплектации Comfortline, произведенные с 21 ноября 2011 года, в базовом оснащении получили кондиционер. Цена Polo седан в этой комплектации составляет от 509600 рублей.

Также из функционального оборудования в версии Comfortline доступны электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла, наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом и уменьшенное стальное запасное колесо диаметром 14 дюймов. Безопасность на дороге обеспечивает антиблокировочная система ABS.

Комплектацию Polo седан Comfortline можно узнать снаружи по окрашенным в цвет кузова корпусам наружных зеркал и ручкам дверей, а также 15-дюймовым дискам с полноразмерными колпаками специального дизайна. К особенностям интерьера относится складная спинка заднего 3-местного сиденья с асимметричным разделением, а также приборная панель с эффектной белой окантовкой.

По итогам девяти месяцев 2011 года продажи Volkswagen Polo седан на российском рынке составили 31309 автомобилей, заняв около 40% в объем реализации марки.