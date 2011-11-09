«ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» увеличивает продажи Mitsubishi Fuso Canter

СП «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» в 2011 году рассчитывает произвести и продать более 1000 автомобилей модели Mitsubishi Fuso Canter, а в 2012 году планируется увеличить эту цифру как минимум вдвое. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» Альберт Ягудин, добавив, что по итогам девяти месяцев 2011 года компания выпустила более 730 автомобилей Mitsubishi Fuso Canter, реализовала 690 таких машин.

Как рассказал Альберт Ягудин, после мартовского землетрясения в Японии была угроза недопоставки комплектующих на СП «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус». Однако на сегодняшний день все планы выполняются в намеченные сроки – автокомплекты поставляются вовремя и без задержек. По словам г-на Ягудина, заказы дилеров удовлетворяются в полном объеме, и все произведенные автомобили сразу же поступают в продажу к дилерам.

Совместное предприятие «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» создано КАМАЗом и Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) для производства и продажи в России японских грузовиков Mitsubishi Fuso. Решение о создании СП было принято в конце 2009 года, в рамках стратегического партнерства между КАМАЗом и концерном Daimler AG – главным акционером MFTBC. Сборка среднетоннажного шасси Mitsubishi Fuso Сanter стартовала в мае 2010 года на 12 тысячах квадратных метрах производственных площадей Индустриального парка «Мастер» в Набережных Челнах (Татарстан). Продажи Canter российского производства в нашей стране стартовали в июле прошлого года. Поставлять автомобили на экспорт «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» на сегодняшний день не планирует. Производственные мощности СП позволяют выпускать 7 тысяч грузовых автомобилей в год при двухсменном режиме работы.