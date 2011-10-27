«Автокомпонент» и испанская Zanini создают СП по выпуску автоколпаков

Нижегородская группа «Автокомпонент», правительство Нижегородской области и испанская Zanini Auto Grup подписали соглашение о создании СП по производству колпаков для автоколес в Нижнем Новгороде. Подробностями «Автокомпонент» поделится в начале декабря после заседания совета директоров, сказала представитель компании Татьяна Павлова.

Zanini (выпускает колпаки на семи заводах в Европе, США, Мексике и Бразилии) получит 51% в СП, «Автокомпонент» – 49%, рассказал газете «Ведомости» сотрудник пресс-службы правительства области. По его словам, оборудование, помещения, работников предоставит «Автокомпонент», испанцы поделятся технологиями. Производство начнется в 2012 году с 300 тысяч колпаков в год, в перспективе мощность вырастет до 1,5 млн. штук в год. На первом этапе стороны инвестируют около 2 млн. евро в покупку и монтаж оборудования. «Налоговые льготы СП сможет получить только после того, как представит проработанный бизнес-план», – уточнил сотрудник пресс-службы.

Основным покупателем колпаков станет АВТОВАЗ, сообщил замгубернатора Дмитрий Сватковский. Пресс-служба «Группы ГАЗ» сообщила, что компания, возможно, будет покупать продукцию СП. К 2015 году СП может занять до 70% российского рынка колпаков, считает гендиректор Zanini Жосепа Руиц Мунтасель. По оценкам экспертов, сейчас колпаки для автоколес в России выпускает несколько десятков небольших компаний, все вместе – около 5 млн. штук в год. Поэтому даже выпуская 1,5 млн. колпаков, СП сможет занять лишь около трети рынка.