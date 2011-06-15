«АвтоКрАЗ» в 2011 году планирует продать до 3 тысяч автомобилей

Единственный производитель большегрузных автомобилей на Украине – холдинговая компания «АвтоКрАЗ» – планирует в 2011 году продать 2,4-3 тысячи автомобилей. По итогам января-мая компания выпустила 331 автомобиль, что на 19% превышает показатель за аналогичный период 2010 года.

Как отмечается в отчете агентства «АВТОСТАТ» по рынку грузовых автомобилей в России, в 2010 году на российском рынке было зарегистрировано 311 новых автомобилей «КрАЗ» против 116 годом ранее (+168,1%). Наиболее популярными моделями стали самосвалы 6505 и 6503, на долю которых пришлось около 60% всех регистраций. При этом регистрация б/у «КрАЗов» за год снизилась с 4,1 до 3,8 тысячи машин (-7,3%).

Российский парк автомобилей «КрАЗ» по итогам 2010 года насчитывал более 77 тысяч единиц техники. Характерной чертой парка грузовиков украинской марки является очень высокий процент машин возрастом старше 12 лет – 68,4 тысячи (около 90% парка). Доли грузовых автомобилей, произведенных в 1999 – 2003 и 2004 – 2007 годах, примерно одинаковы (порядка 5% в возрастной структуре), а в количественном выражении каждая из них не превосходит 4 тысяч штук. Относительно «свежей» техники «КрАЗ» в России очень мало: машин, сошедших с конвейера не более чем 3 года назад, насчитывается всего лишь около тысячи (1,2%).