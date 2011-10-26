Сбербанк инвестирует в «Автотор» 20 млрд. рублей

Сбербанк и калининградский сборочный завод «Автотор» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает инвестиции в размере 20 млрд. рублей в 2012-2019 годах. Средства пойдут на финансирование создания автопроизводства полного цикла мощностью 300 тысяч автомобилей в год, сообщает «Газета.Ru».

Как сообщал ранее директор по развитию «Автотора» Александр Сорокин, калининградский завод в 2014 году может перейти от крупноузловой сборки BMW к производству полного цикла. По его словам, BMW и «Автотор» планируют построить новый завод, который к 2015 году должен выйти на полную мощность в 80 тысяч автомобилей в год. Объем вложений в проект может составить 200 млн. евро, из которых по 50 млн. евро – средства BMW и «Автотора», а 100 млн. евро – кредиты.

По итогам I полугодия 2011 года с конвейера «Автотора» сошло 113787 автомобилей – на 84,5% больше, чем годом ранее. Всего в 2011 году калининградский завод планирует увеличить производство до 240-250 тысяч машин, что перекроет проектные мощности предприятия. По итогам 2010 года были выпущены рекордные 170211 автомобилей. В настоящее время «Автотор» выпускает более 25 моделей для ведущих мировых производителей, в числе которых KIA Motors, BMW AG, General Motors, Opel.

