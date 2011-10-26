ГАЗ снизил квартальную чистую прибыль по РСБУ

Чистая прибыль ОАО «ГАЗ» по РСБУ в III квартале сократилась почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составила 139,314 млн. рублей. Годом ранее этот показатель составлял 552,559 млн. рублей.

По сравнению со II кварталом нынешнего года (479,272 млн. рублей) чистая прибыль ГАЗа снизилась в 3,4 раза, или на 71%, пишет агентство «Финмаркет». Снижение чистой прибыли в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом компания объясняет «созданием резерва в соответствии с законодательством и учетной политикой ОАО «ГАЗ».

По итогам I полугодия 2011 года ОАО «ГАЗ» получило чистую прибыль в размере 341,802 млн. рублей. Таким образом, по итогам девяти месяцев 2011 года чистая прибыль ОАО «ГАЗ» сложилась в размере 481,116 млн. рублей по сравнению с чистым убытком в 296,176 млн. рублей за девять месяцев 2010 года.

Основным видом деятельности ОАО «ГАЗ» является производство автокомпонентов. Бухгалтерская отчетность ОАО «ГАЗ» не отражает данные о доходах дочерних компаний, занимающихся реализацией продукции марки «ГАЗ».