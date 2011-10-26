Новое СП «Рототек-Кама» будет поставлять пластиковые комплектующие для КАМАЗа

Итальянская компания ROTOTECH S.R.L. и лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» подписали соглашение о создании в г. Набережные Челны совместного предприятия «Рототек-Кама» с локализацией производства по выпуску пластиковых комплектующих для КАМАЗа.

Производство будет локализовано на территории Индустриального парка «Мастер» и начнет выпуск серийной продукции во втором полугодии 2012 года. На СП будет выпускаться широкая номенклатура пластиковых комплектующих изделий: воздухозаборники, воздухопроводы, баки для мочевины, топливные баки и т.д. Планируемый объем выпуска до конца 2012 года составит около 60 тысяч штук. Выход на полную производственную мощность запланирован на конец 2013 года.

По словам президента ROTOTECH S.R.L. Оресте Аккорнеро, выпускаемая «Рототек-Кама» продукция позволит КАМАЗу решить стратегические задачи по внедрению ключевых инноваций при создании нового поколения автомобилей, тем самым увеличив их конкурентоспособность как на российском, так и на зарубежных рынках.