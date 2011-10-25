ФАС разрешила АВТОВАЗу приобрести «ИжАвто»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство АВТОВАЗа о покупке у «Сбербанка» 100-процентной доли компании «Объединенная автомобильная группа» («ОАГ»), которая в настоящее время является владельцем Ижевского автозавода.

По результатам рассмотрения ходатайства, поданного АВТОВАЗом в ФАС 3 октября, ведомство также вынесло свое предписание. В нем говорится о том, что «при определенных условиях» новый владелец «Объединенной автомобильной группы» сможет увеличить свою долю на автомобильном рынке и «занять доминирующее положение», пишет агентство «Интерфакс».

В декабре 2010 года АВТОВАЗ и «Ростехнологии» подписали с главным кредитором «ИжАвто», Сбербанком, меморандум о взаимопонимании, согласно которому АВТОВАЗ до конца 2011 года приобретет Ижевский автозавод. Предполагается, что до 2014 года на «ИжАвто» появятся производственные мощности, позволяющие выпускать 300 тысяч автомобилей в год. В модернизацию производства Ижевского автозавода до 2016 года АВТОВАЗ намерен вложить до 7 млрд. рублей. Финансирование инвестиций будет осуществляться с помощью кредитных ресурсов Сбербанка сроком до семи лет.