«Группа ГАЗ» будет выпускать автомобили и для VW, и для GM

«Группа ГАЗ» будет выпускать легковые автомобили и для Volkswagen Group, и для General Motors. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон.

«Мы будем сотрудничать с обеими компаниями, и у нас есть четкие планы по производству, так что автомобили Volkswagen и GM будут дополнять друг друга», – отметил Бу Андерссон. По его словам, для производства Chevrolet Aveo будет использован кузовной цех, где ранее выпускался седан Volga Siber. А вот для моделей Volkswagen и Skoda будет создан новый сварочный комплекс, рассказал президент «Группы ГАЗ».

Напомним, компания Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» вчера заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе ГАЗ. Уже осенью, в ноябре 2011 года, на нижегородском конвейере появится кроссовер Skoda Yeti. На первоначальном этапе он будет выпускаться методом крупноузловой сборки, а в ноябре следующего года начнется полномасштабное производство этой модели. В 2013 году ГАЗ также начнет выпуск по полному циклу новой Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. При этом в Volkswagen не исключают, что через 1,5 года, когда на ГАЗе будут запущены все три модели, к ним может добавиться еще одна. На проектную мощность в 110 тысяч автомобилей производство на ГАЗе выйдет в 2015 году.

Ранее, в феврале 2011 года, «Группа ГАЗ» также подписала соглашение с американским автоконцерном General Motors о контрактной сборке Chevrolet Aveo нового поколения на Горьковском автозаводе. Старт производства запланирован на середину 2012 года, ежегодные объемы выпуска составят около 30 тысяч седанов и хэтчбеков Aveo.