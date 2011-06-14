Директор по экономике АВТОВАЗа на LADA Granta Sport вырвался в лидеры

11 июня на автодроме «Москва» в Мячково состоялась презентация спортивной новинки АВТОВАЗа - автомобиля LADA Granta Sport. Боевые автомобили были торжественно представлены публике - пилотам, гостям соревнований, представителям СМИ.

На последующей пресс-конференции с участием руководителей АВТОВАЗа и разработчиков автомобиля LADA Granta Sport были озвучены технические особенности автомобиля, новый формат проведения гонок и долгосрочные цели этого спортивного проекта. Соревнования Кубок LADA Granta будут проводиться в статусе Кубка России, при этом за победу пилоты будут бороться не по одному, а в экипажах. Подобная формула не совсем типична для отечественного автоспорта, но широко применяется в европейских гоночных сериях. Как отметил директор по экономике и планированию АВТОВАЗа Александр Кобенко, который также является пилотом Кубка LADA Grantа: «Представляя на рынке спортивной автотехники этот автомобиль, АВТОВАЗ ставит своей целью увеличить долю отечественных спортивных машин в этой нише, продемонстрировать конкурентоспособность российских разработок».

В этот же день состоялись квалификационные заезды пилотов. На трек вышли восемь автомобилей. Длина трассы в Мячково составляет 3275 м, ширина, конфигурация трека включает 17 поворотов. Первым в квалификации стал Александр Кобенко, показав лучшее время прохождения круга 1:53.266.

12 июня гонку открывали президент АВТОВАЗа Игорь Комаров и директор департамента автомобильной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Рахманов.

В гонке лучшее время круга показал Павел Кальманович - 1,49 минуты. Экипаж Кальманович-Кобенко сумел создать отрыв от соперников, что и обеспечило безоговорочную победу. Второе место заняли участники Сергей Шалунов (г.Чебоксары) и Виктор Шаповалов (г.Москва), а третье - экипаж Дмитрия Брагина (г.Тольятти) и Максима Симонова (г.Сызрань). Президент АВТОВАЗа Игорь Комаров вручил победителям и призерам соревнований кубки, пожелав дальнейших побед на гоночных трассах.

Следующий этап Кубка LADA Granta состоится 9-10 июля в Нижнем Новгороде на трассе «Нижегородское кольцо».