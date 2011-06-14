«ГАЗель-Бизнес» получила кондиционер

«Группа ГАЗ» в июне начинает продажи легких коммерческих автомобилей «ГАЗель-Бизнес» и «Соболь», оснащенных кондиционерами. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон.

Как ранее рассказывал директор по реализации и маркетингу дивизиона «Коммерческие автомобили» «Группы ГАЗ» Олег Марков, поставщиком кондиционеров для «ГАЗелей-Бизнес» выбрана японская фирма Sanden, а стоимость опции составит до 30 тысяч рублей. «Кондиционерами планируется оснащать порядка 15% «ГАЗелей» и «Соболей», а в канун теплого сезона мы ожидаем, что автомобили с этой опцией будут пользоваться повышенным спросом», – отметил О.Марков. Среди новых опций, которые появятся на легких коммерческих автомобилях ГАЗа в ближайшее время, он также назвал аудиосистему с управлением на руле, электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом, противотуманные фары и встроенную навигацию ГЛОНАСС. Напомним, в начале апреля бортовые автомобили и фургоны «ГАЗель-Бизнес» и «Соболь» стали оснащаться антиблокировочной системой тормозов.