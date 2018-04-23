«Группа ГАЗ» и VW подпишут соглашение о контрактной сборке автомобилей.

«Группа ГАЗ» и Volkswagen сегодня подпишут соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ. Соглашение о намерениях компании заключили в феврале 2011 года, пишет агентство «ПРАЙМ».

Ранее сообщалось, что общий объем производства в рамках проекта составит более 100 тысяч автомобилей в год. Проект предполагает увеличение загрузки производственных мощностей ГАЗа, при этом Volkswagen Group Rus обеспечит площадку дополнительной оснасткой и оборудованием, соответствующим специфике производства данных моделей, и проведет обучение сотрудников ГАЗа.

Volkswagen уже имеет производственные мощности в России – завод в Калуге, где компания намерена сосредоточится на расширение производства Volkswagen Polo седан и запуске новых моделей.

«Группа ГАЗ» также подписала соглашение о контрактной сборке в Нижнем Новгороде автомобилей Chevrolet Aveo с корпорацией General Motors и соглашение об организации в России контрактной сборки коммерческих автомобилей Mercedes Benz Sprinter с Daimler AG.