 АВТОСТАТ | «Группа ГАЗ» и VW подпишут соглашение о контрактной сборке автомобилей.

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«Группа ГАЗ» и VW подпишут соглашение о контрактной сборке автомобилей.

«Группа ГАЗ» и Volkswagen сегодня подпишут соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ. Соглашение о намерениях компании заключили в феврале 2011 года, пишет агентство «ПРАЙМ».

Ранее сообщалось, что общий объем производства в рамках проекта составит более 100 тысяч автомобилей в год. Проект предполагает увеличение загрузки производственных мощностей ГАЗа, при этом Volkswagen Group Rus обеспечит площадку дополнительной оснасткой и оборудованием, соответствующим специфике производства данных моделей, и проведет обучение сотрудников ГАЗа.

Volkswagen уже имеет производственные мощности в России – завод в Калуге, где компания намерена сосредоточится на расширение производства Volkswagen Polo седан и запуске новых моделей.

«Группа ГАЗ» также подписала соглашение о контрактной сборке в Нижнем Новгороде автомобилей Chevrolet Aveo с корпорацией General Motors и соглашение об организации в России контрактной сборки коммерческих автомобилей Mercedes Benz Sprinter с Daimler AG.

Теги: volkswagen gaz
 

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