Kia будет выпускать в России новый Rio на платформе Solaris

Южнокорейский автопроизводитель Kiaв сентябре начнет производство седана Rio на петербургском заводе Hyundai. Как рассказали газете «Ведомости» дилеры Kia, это будет автомобиль на той же платформе, что и Hyundai Solaris, выпуск которого стартовал в начале нынешнего года. С технической точки зрения это будут очень похожие автомобили, но с разным дизайном: Rio будет выполнен в фирменном стиле Kia. Сначала Kia Rio будет выпускаться в кузове седан, но в 2012 году ожидается появление и хэтчбека, говорит один из дилеров Kia.

Сейчас Kia обсуждает два варианта: поставить на конвейер в Петербурге новый Rio, который продается на европейском и азиатском рынках, либо Kia K2 – вариант, предназначенный для Китая, знает один из собеседников «Ведомостей». Они несколько различаются по дизайну, например фонарями и решеткой радиатора. В России, скорее всего, будет производиться «китайский» вариант Rio, утверждает один дилер. Это будет K2, практически ничем не отличающийся от своего китайского собрата, подтверждает другой.

Представленный в Китае в апреле 2011 года Kia K2 имеет те же размеры, что и Hyundai Solaris, его длина – 4,32 м, ширина – 1,7 м, высота – 1,46 м. Он оснащается двигателями объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 107 и 123 л. с. соответственно (как и Solaris), механической и автоматической коробками передач. Автомобиль поставляется в шести комплектациях. В России Rio, скорее всего, будет предлагаться в том же количестве комплектаций, говорит собеседник «Ведомостей».

Цена на автомобиль еще не определена, но сейчас Kia склоняется к решению выпустить новый Rio по той же цене, что и Solaris, а не делать его более дешевым, как планировалось раньше, говорит один из дилеров (сейчас цены на Solaris и текущую версию Rio начинаются от 399 тысяч рублей). Rio будет на 1-2% дешевле, уверяет другой. Всего до конца года планируется собрать не более 10 тысяч Rio, что обусловлено ограниченными мощностями завода Hyundai (они сейчас составляют 150 тысяч автомобилей в год, но к концу года должны быть увеличены до 200 тысяч). По мнению дилеров, автомобиль Rio очень перспективный и, если бы не ограничения завода по мощности, всего за четыре месяца дилеры могли бы продать 35-40 тысяч Rio – даже больше, чем было продано Solaris за такое же время.

По данным АЕБ, в январе-мае в России было продано 29518 Solaris, эта модель стала второй по популярности среди автомобилей иностранных брендов после Renault Logan, а в апреле и мае она была самой востребованной. Продажи Rio за первые пять месяцев составили 19557 автомобилей. Рынок сейчас такой же, как и в 2008 году: за машинами выстроились очереди, отмечает директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, так что старт Rio может быть не менее успешным, чем у Solaris. Последних на рынке не хватает, поэтому часть их потенциальных покупателей может купить Kia, рассуждает эксперт, так же могут поступить и те, кто пока думает приобрести Renault Logan или Ford Focus. Если бы завод Hyundai мог производить достаточное количество машин, то Kia вполне была бы способна продать в этом году до 40 тысяч автомобилей, резюмирует эксперт.