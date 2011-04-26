Mitsubishi Motors завершит выпуск модели Eclipse спецверсией

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors в честь завершения производства купе и кабриолета Eclipse подготовил специальную модификацию модели. Нынешнее, четвертое поколение, автомобиля выпускается с 2006 года и экземпляры образца 2012 модельного года в скором времени будут сняты с конвейера. Выпускать преемника Eclipse японский бренд пока не планирует, сообщает Auto.Lenta.Ru .

Mitsubishi Eclipse в специальной модификации будет доступен во всех вариантах оснащения (GS, GS Sport и GT). От стандартных автомобилей ее можно будет отличить по наклейкам на боковинах кузова с надписью SE (Special Edition), черным корпусам зеркал заднего вида и 18-дюймовым колесным дискам, выполненным в темно-сером цвете.

В стандартное оснащение новинки войдет кожаная отделка сидений, оснащенных подогревом и электроприводом, камера заднего вида, 650-ваттная аудиосистема Rockford Fosgate с девятью динамиками и возможностью подключения мобильного телефона по Bluetooth. Купе Eclipse дополнительно получит люк в крыше.

Спецверсия автомобиля будет доступна с двумя двигателями: с 2,4-литровым четырехцилиндровым атмосферником мощностью 162 лошадиные силы (в комплектациях GS и GS Sport), а также с 265-сильной 3,8-литровой «шестеркой», которая работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на финальную версию Mitsubishi Eclipse пока не объявлены.