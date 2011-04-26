Европейский банк предложил помощь Saab

Европейский инвестиционный банк направил компании Spyker, владельцу марки Saab, условия сделки, по которой шведский автопроизводитель сможет получить кредит, сообщил глава Spyker Виктор Мюллер. Какие именно требования финансовая организация предъявляет к «Саабу», он не уточнил. Г-н Мюллер заявил, что компания не намерена публично комментировать предложение Европейского инвестиционного банка до тех пор, пока не примет решение по сделке. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, одно из условий предоставление кредита – погашение старого долга в течение 90 дней после получения новой суммы, пишет Auto.Lenta.Ru .

Как сообщалось ранее, руководство Saab начало переговоры с компаниями бизнесмена Владимира Антонова о продаже недвижимости шведской марки. Автопроизводитель рассчитывает выручить за нее 43 млн. долларов. Эти средства позволят бренду погасить долги перед поставщиками автокомплектующих. В начале апреля они приостановили сотрудничество с «Саабом» из-за неоплаты, в результате чего компания объявила об остановке конвейера на предприятии в Тролльхеттане. Кроме того, шведская марка объявила о начале переговоров с китайскими автопроизводителями, которые смогут помочь ей выйти из кризиса. В настоящее время завод компании Saab остается закрытым.