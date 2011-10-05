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5 октября 2011
5 октября 2011
4 октября 2011
4 октября 2011
4 октября 2011
23 сентября 2011
Франкфуртский автомобильный салон IAA 2011 – не просто календарное событие в автомобильной индустрии. Это – очередное, 64-е по счету явление глобального порядка, отражение фундаментальных сдвигов в нашей жизни, которые происходят сейчас и будут происходить в ближайшем будущем. На этот раз, скорее всего, салон возвещает о грядущем экономическом кризисе.
21 сентября 2011
Положительная реакция, которой был встречен во Франкфурте концепт-кар Kia GT, навела компанию на мысль отойти от производства бюджетных автомобилей, заявил глава европейского подразделения Kia Пол Филпотт. Если модель получит такую же поддержку во всем мире, то ее выпуск может стать новой вехой в истории марки, сказал он. Ожидается, что серийное производство KIA GT будет запущено в 2013 году.
20 сентября 2011
Новая Opel Astra GTC, которая была представлена на международном автосалоне во Франкфурте, теперь стала доступна для заказа в России. Базовая комплектация Enjoy с двигателем 1,8 литра и мощностью 140 л.с. будет стоить 696900 рублей.
20 сентября 2011
Моде на электромобили и экотехнологии продолжают следовать производители и массовых машин, и спорткаров. На автосалоне во Франкфурте дебютировал электромобиль на базе суперкара Mercedes SLS AMG, Toyota Prius научился заряжаться от розетки, а новый концепт Volvo может повиноваться взгляду водителя.
19 сентября 2011
Автосалон – это история о том, какую машину захотят купить завтра. И о людях, которые пытаются это угадать, нарисовать, спроектировать, построить и выставить на вращающийся подиум. Франкфурт показал автомобили будущего.