Kia хочет выпускать спортивные автомобили

Положительная реакция, которой был встречен во Франкфурте концепт-кар Kia GT, навела компанию на мысль отойти от производства бюджетных автомобилей, заявил глава европейского подразделения Kia Пол Филпотт. Если модель получит такую же поддержку во всем мире, то ее выпуск может стать новой вехой в истории марки, сказал он. Ожидается, что серийное производство KIA GT будет запущено в 2013 году.