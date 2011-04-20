КАМАЗ готовит магистральный тягач с компонентами Daimler

КАМАЗ разрабатывает магистральный тягач с использованием компонентов своего стратегического партнера Daimler. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по маркетингу и рекламе КАМАЗа Ашот Арутюнян в ходе прошедшей в Москве второй автомобильной конференции для аналитиков и маркетологов «Рынок коммерческих автомобилей в России – итоги, игроки, инструменты, прогнозы». По его словам, в новой модели КАМАЗа будут использованы двигатель, мосты и кабина с элементами Daimler.

Представить новый магистральный тягач КАМАЗ рассчитывает на выставке «КомТранс-2011» в сентябре, а в продаже новинка должна появиться в 2012 году. Правда, А.Арутюнян отметил, что сроки могут затянуться в связи с процедурой передачи прав на использование некоторых компонентов, которые принадлежат не самому Mercedes-Benz, а его поставщикам. «Нет ничего невозможного, просто это потребует времени», – сказал он. По словам А.Арутюняна, позиционироваться новый магистральный тягач будет выше КАМАЗа и ниже Mercedes-Benz. По предварительным оценкам, он будет стоить на 25-28% дешевле Mercedes-Benz.

«Задача этого продукта – заполучить нашу долю в активно растущем сегменте магистральных тягачей, где КАМАЗ сейчас не имеет сильного продукта, и таким образом увеличить свою долю на рынке в целом», – говорит А.Арутюнян, отмечая, что в остальных сегментах КАМАЗ удерживает свою долю. По его словам, именно в связи с менее сильными позициями в магистральном сегменте доля КАМАЗа на российском грузовом авторынке в 2010 году снизилась с 56,4% до 47,5%.