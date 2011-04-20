Доля автомобилей с автоматической КП выросла на 2% | АВТОСТАТ

Доля автомобилей с автоматической КП выросла на 2%

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По итогам первого квартала 2011 года доля автомобилей оснащенных автоматической трансмиссией составила 35,9% от общего объема продаж новых легковых автомобилей на российском рынке. В первом квартале 2010 года доля "автоматов" была на 2% меньше - 33,8%, сообщается в ежемесячном обзоре аналитического агентства «АВТОСТАТ». При этом, если в расчет брать автомобили только иностранных брендов, то автоматической трансмиссией комплектуется практически каждая вторая новая иномарка. Аналитики также констатируют, что доля дизельных двигателей в сегменте легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом практически не изменилась и составила порядка 6%.

Источник: АВТОСТАТ
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