Российский авторынок в I квартале остался пятым в Европе

Автомобильный рынок России, который на протяжении 2008 года претендовал на лидерство, а в 2009 и 2010 годах становился пятым в Европе, второй месяц подряд занимает четвертое место в «европейском первенстве», констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Между тем, по итогам I квартала Россия замыкает «пятерку» лидеров, несмотря на то, что автопродажи в нашей стране растут сильнее, чем на остальных ведущих рынках Старого света.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за март, лидером по реализации автомобилей стала Великобритания, несмотря на то, что авторынок этой страны снизился на 7,9% до 366101 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в количественном выражении март традиционно является лидером по продажам автомобилей по сравнению с остальными месяцами. Напомним, в феврале британский авторынок и вовсе «выпал» из пятерки лидеров, пропустив вперед Испанию. Таким образом, Германия опустилась на второе место с показателем 327921 реализованный автомобиль, при этом немецкий рынок растет четвертый месяц подряд – в марте на 11,4%. Третье место по автопродажам в Европе занимает Франция, где также продолжается положительная динамика – на 6,1% до 257533 единиц. Как отмечают во французской торговой палате (CCFA), рост авторынка объясняется повышенным спросом на автомобили по «эко-бонусам», выдача которых завершилась в декабре 2010 года. При этом март стал последним месяцем, когда регистрировались автомобили по утилизационной программе. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна в марте остается на четвертом месте. По расчетам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 209035 машины (+76,5%). А замыкает «пятерку» европейских лидеров на этот раз Италия – продажи автомобилей в этой стране снизились на 27,6% до 187687 штук. Падение автопродаж в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) объясняют тем, что в начале прошлого года на итальянский авторынок еще оказывал влияние «эффект» от завершившейся ранее утилизационной программы. Однако уже в апреле продажи автомобилей в Италии будут на уровне или даже выше прошлогоднего результата, когда началось падение итальянского авторынка, ожидают в ANFIA. Добавим также, что испанский авторынок, который в феврале стал пятым в Европе, в прошлом месяце «выпал» из ТОР-5, заняв шестое место с показателем 88396 проданных машин (-29,1%).

Между тем, по итогам трех месяцев 2011 года российский авторынок занимает пятое место, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Так, на первом месте находится Германия с показателем 763403 проданных машины, на втором – Франция (647454 шт.), на третьем – Великобритания (558336 шт.), на четвертом – Италия (513710 шт.) и на пятом – Россия (485365 шт.).