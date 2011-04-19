Японские экспортные автомобили будут проверять на радиацию

Японская ассоциация автопроизводителей приняла решение проверять все автомобили местного производства, предназначенные для экспорта. Организация обеспокоена быстро распространяющимися слухами о появлении «фонящих» японских машин за пределами страны. Как сообщает Авто.Вести.Ru , отныне все экспортные машины будут проходить радиационный контроль. Такое решение было принято в качестве опровержения слухам о том, что из Японии поступают зараженные радиацией автомобили.

По данным организации, четыре японских автопроизводителя провели замеры 215 случайно выбранных автомобилей в 10 контрольных точках – на кузове, колесах, двигателе ив нескольких точках салона. Следов радиации, представляющей угрозу для здоровья человека, на машинах обнаружено не было. К концу текущего месяца проводить замеры радиационного фона выпускаемых автомобилей будут все 12 автопроизводителей страны, входящих в состав Ассоциации. При этом аналогичный контроль будут проходить и автомобили, предназначенные для внутреннего рынка страны.

Напомним, что по данным на 14 апреля на таможне Владивостока скопилось порядка 50 зараженных автомобилей, прибывших из Японии. Машины запрещены к выдаче из-за повышенного в 2,3-6 раз радиационного фона. Между тем, дилеры японских марок закупают в салоны дозиметры, чтобы доказывать чистоту автомобиля.