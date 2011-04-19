Европейский авторынок в марте вновь ушел «в минус»

После небольшого роста в феврале европейский авторынок по итогам прошлого месяца вновь ушел «в минус» – продажи автомобилей в Старом свете, включая страны ЕАСТ, снизились на 4,7% и составили 1 млн. 602 тыс. 131 автомобилей. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), европейский рынок «тянут вниз» Великобритания, Италия и Испания, где продолжается падение автопродаж. Между тем, большинство стран ЕС в марте показали рост – от 0,2% в Словении до 161,4% в Латвии. По итогам трех месяцев 2011 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн. 690 тыс. 389 единиц – на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, после десяти месяцев падения в феврале, а также по итогам первых двух месяцев европейский авторынок показал небольшой рост. По словам экспертов, положительный результат объясняется восстановлением отрасли на многих рынках, а также эффектом «низкой базы», ведь в начале 2010 года утилизационные программы в большинстве европейских стран, где они проводились, были завершены.