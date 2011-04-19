Рынок грузовых автомобилей вернется на докризисный уровень в 2014 году

Рынок грузовых автомобилей, который наиболее сильно пострадал от кризиса, а теперь восстанавливается высокими темпами, вернется на докризисный уровень в 2014 году. Как рассказал в своем выступлении на прошедшей в Москве второй автомобильной конференции для аналитиков и маркетологов «Рынок коммерческих автомобилей в России – итоги, игроки, инструменты, прогнозы» руководитель автомобильной практики в СНГ Ernst&Young Иван Бончев, в 2011 году продажи грузовой техники на российском рынке вырастут с прошлогодних 84 тысяч до 114 тысяч машин. Однако уже в следующем году ожидается снижение объема рынка на 8,5% до 104 единиц в связи с введением стандарта Евро 4. «Повышение экологических требований скажется на себестоимости отечественных грузовиков, которые должны будут перейти на новый стандарт, – отметил И.Бончев. – А вот иностранные производители грузовых автомобилей получат конкурентное преимущество». По прогнозу Ernst&Young, в 2013-2014 грузовой авторынок России вновь начнет расти, причем значительными темпами – на 27% и 29% соответственно. Таким образом, в 2014 году продажи грузовых автомобилей установят новый рекорд в 171 тысячу машин, превзойдя показатель лучшего 2007 года – 151 тысяча штук. Как отметил И.Бончев, данный прогноз не учитывает реализацию программы утилизации коммерческой техники, и в случае ее запуска рост грузового авторынка будет еще сильнее.

По словам И.Бончева, в 2010 году в России было продано 84 тысячи грузовых автомобилей, при этом продажи подержанной техники упали на 31%, а их доля на рынке сократилась с 20% до 7%. «Введение запретительных пошлин на грузовики старше 5 лет стало одной из государственных мер по защите отечественного производства. В результате грузовой авторынок пострадал сильнее, чем легковой. Однако в долгосрочной перспективе эта мера окажет положительное влияние на развитие отрасли», – отметил И.Бончев. Продажи отечественных грузовиков в 2010 году выросли на 91%, при этом их доля практически не изменилась. Рост продаж иномарок российской сборки составил 190%, а доля увеличилась с 4% до 6%. А основным локомотивом роста грузового рынка остаются новые автомобили, которые в прошлом году заняли 19% рынка против 8% годом ранее.

Как рассказал в своем докладе по региональным особенностям российского рынка и парка коммерческой техники исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, рынок подержанных грузовых автомобилей в несколько раз превосходит по объемам продажи новых машин. Так, в прошлом году в России было зарегистрировано 129200 новых легких коммерческих автомобилей и 388481 подержанных LCV. «Наибольшее количество новых автомобилей регистрируется в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, что объясняется высокой концентрацией городского населения в этих регионах, – отметил С.Удалов. – А вот в сегменте подержанной техники на третье место вышел уже Сибирский федеральный округ, за счет импорта б/у-шных LCV из Японии и Кореи».

Что касается грузовой техники свыше 3,5 тонн, то в этом сегменте по итогам 2010 года было зарегистрировано 62720 новых автомобилей и 297498 подержанных машин. В региональной структуре продаж средних и тяжелых грузовиков традиционно лидируют Центральный и Приволжский федеральные округа, однако в отличие от сегмента LCV, значительно лучшие позиции имеют Сибирский, Уральский и Южный федеральные округа, что, по словам С.Удалова, обусловлено наличием нефтегазодобывающей отрасли в этих регионах.