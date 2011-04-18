Средний возраст грузовых автомобилей в России – более 17 лет

Средний срок эксплуатации грузового автомобиля в России составляет 17,2 года. Об этом рассказал в своем выступлении на прошедшей в Москве второй автомобильной конференции для аналитиков и маркетологов «Рынок коммерческих автомобилей в России – итоги, игроки, инструменты, прогнозы» заместитель гендиректора «АСМ-холдинга» Александр Ковригин. По его мнению, старый грузовой парк в России приводит к большим экологическим и экономическим потерям, поскольку все издержки грузоперевозчики переносят на своих клиентов.

«Количество новых автомобилей в парке начало незначительно увеличиваться лишь с 2007 года, – отмечает А.Ковригин. – В целом возраст парка застыл и не обновляется из-за отсутствия серьезного притока новых автомобилей, произведенных в России отечественными заводами, а также иностранными производителями, которые с опаской приходят на наш рынок».

В то же время уровень списания старых грузовых автомобилей составляет в среднем 5,8% в год, говорит А.Ковригин. При этом на Дальнем Востоке списывается в среднем 11,3% грузовиков в год, что даже больше соответствующего уровня зарубежных развитых стран. «Однако это объясняется не интенсивной эксплуатацией, а приобретением большого количества подержанных грузовиков с большим пробегом в основном у Японии и Кореи», – объясняет А.Ковригин «дальневосточный феномен».

Как рассказал в своем докладе по региональным особенностям российского рынка и парка коммерческой техники исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, после некоторого сокращения в 2009 году, по итогам прошлого года грузовой парк увеличился на 1,7% и достиг рекордных 5 млн. 414 тысяч машин. Как пояснил С.Удалов, в кризисном 2009 году уровень списания грузовой техники остался на обычном уровне, поскольку компании активно избавлялись от старых автомобилей, чтобы не платить за них налоги. При этом новыми машинами грузовой парк практически не пополнялся. Обратная ситуация наблюдалась в прошлом году: по мере выхода российской экономики из кризиса, начал восстанавливаться и рынок коммерческой техники, тогда как выбраковка старых грузовых автомобилей достигла минимального уровня за последние 6 лет. «Если не будет запущена программа утилизации коммерческой техники, то в дальнейшем парк продолжит расти за счет притока новых автомобилей, при этом будет увеличиваться и средний возраст эксплуатируемых машин», – отметил С.Удалов.

По его словам, 78,3% грузовых автомобилей (свыше 3,5 тонн) сегодня – старше 10 лет, причем в большинстве своем это машины отечественного производства. А вот парк иномарок значительно моложе – «десятилетний юбилей» отметил лишь каждый второй грузовик зарубежного производства (48,4%), несмотря на что, подержанная техника занимает значительную долю на российском авторынке.