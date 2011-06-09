«Дервейс» в 2011 году запустит три новых модели

Черкесский завод «Дервейс» в 2011 году планирует начать производство трех новых моделей китайских брендов. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» на предприятии, в июле планируется начать выпуск GeelyCross(хэтчбек GeelyMK), на август намечен запуск производства автомобиля Haima 2, а в ноябре-декабре на черкесском конвейере появится кроссовер Luxgen SUV. Напомним, в марте на «Дервейс» стартовало производство компакта А-класса Lifan 320 Smily.

Предварительный план производства «Дервейс» на 2011 год предусматривает выпуск порядка 55-57 тысяч автомобилей, а также 10 тысяч кузовов GreatWallHover. Основной объем производства придется на LifanSolano и Smily, которые в 2011 году займут 60-65% и 20% соответственно в общем объеме реализации марки. Как говорил ранее глава представительства Lifan в России Сунь Цзэцзюнь, в 2011 году компания рассчитывает продать 3-5 тысячи автомобилей Smily.

По данным «АСМ-Холдинга», в январе-апреле 2011 года «Дервейс» выпустил 8484 автомобиля – это в 5,3 раз больше, чем годом ранее. Столь высокий рост объясняется успешными продажами LifanSolano – самой массовой модели предприятия, а также расширением модельного ряда. Так, в марте нынешнего года на конвейере «Дервейс» появилась уже третья по счету модель Lifan – компакт А-класса Lifan 320 Smily. Стоит также отметить, что самой массовой маркой на «Дервейс» является Lifan– на нее пришлось 65% производства (5640 машин). Седаны GeelyMK были выпущены в количестве 1754 штук. Кроме того, с конвейера «Дервейс» сошло 1090 автомобилей Haima 3, которые производятся в Черкесске с ноября прошлого года.

Продажи Lifanна российском рынке за первые четыре месяца 2011 года выросли в 3,6 раза и составили 4128 автомобилей. Причем более 76% из этого количества пришлись на седан Solano, чья реализация благодаря эффекту «низкой базы» увеличилась в 7,7 раза до 3152 единиц (модель поступила в продажу в марте 2010 года). LifanBreezразошелся в количестве 781 экземпляров – на 7,9% больше, чем годом ранее. Новая модель Lifan 320 Smily появилась у дилеров в апреле нынешнего года, и в первый месяц было продано 195 таких машин. Реализация седана GeelyMKвыросла на 11% до 1013 автомобилей. Продажи кроссоверов GreatWallHover в январе-апреле составили 1324 штуки – в 4 раза больше, чем годом ранее. Модель Haima 3, стартовавшая на российском рынке в ноябре 2010 года, за первые четыре месяца нынешнего года разошлась тиражом в 878 экземпляров.