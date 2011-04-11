«ИжАвто» может увеличить объемы производства Lada 2107

Ижевский автозавод, в марте начавший серийное производство Lada 2107, в апреле планирует выпустить 200 таких автомобилей, однако из-за продления программы утилизации план по выпуску «семерки» может быть увеличен дополнительно на тысячу машин, заявил гендиректор «Объединенной автомобильной группы» Игорь Кульган. По его словам, после предложения премьер-министра Владимира Путина продлить программу утилизации старых автомобилей до конца года, АВТОВАЗ, который находится в процессе приобретения «ИжАвто», принял решение увеличить ежемесячный объем выпуска Lada 2107 на одну тысячу к имеющемуся плану.

«Мы хотели бы это сделать не как они (АВТОВАЗ) предлагают, за счет уменьшения производства «четверки» (Lada 2104), а, сохранив объем «четверки», найти внутренние возможности по увеличению производства», – заявил И.Кульган. Стоит отметить, в марте продажи Lada 2104 стали рекордными за последние 5 лет, достигнув 4061 автомобиля.

Как пишет портал «Volga News» , до решения АВТОВАЗа увеличить объем производства «семерки» предполагалось, что «ИжАвто» в 2011 году выпустит 47 тысяч автомобилей этой модели. И.Кульган уточнил, что пока неизвестно, как изменится эта цифра. Стоит отметить, что реализацией автомобилей Lada 2107 будет заниматься исключительно АВТОВАЗ.

Глава ОАГ также рассказал, что принято решение об отгрузке с понедельника 2,48 тысячи машинокомплектов Kia Spectra и Sorento из морского порта в Южной Корее, которые провели там два года из-за отсутствия договоренностей между корейским автопроизводителем и руководством «ИжАвто» по сборке этих автомобилей. Как сообщалось ранее, в рамках обязательств «ИжАвто» перед корейским партнером в 2011 году будет выпущено 8,3 тысячи машин Kia.