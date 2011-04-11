КАМАЗ продал производство колесных дисков немецкой mefro wheels

КАМАЗ и компания mefro wheels GmbH («мефро уилз») заключили рамочное соглашение, по которому немецкая фирма, являющаяся одним из ведущих мировых производителей колесных дисков для международных автопроизводителей, покупает у КАМАЗа производство колесных дисков «КАМАЗавтотехника», расположенное в городе Заинск Республики Татарстан.

Таким образом, еще одно специфическое и низкорентабельное при существующих объемах выпуска продукции производство КАМАЗа будет работать под крылом одного из ведущих европейских производителей автокомпонентов, обладающего передовыми производственными технологиями и многолетним опытом в производстве высококачественной продукции современного уровня.

Как отмечают на КАМАЗе, производство колесных дисков требует постоянных и немалых инвестиций в обновление оборудования. Жесткая конкуренция на мировом рынке вынудила в свое время отказаться от собственного выпуска этого компонента многих ведущих производителей грузовиков. Кстати, фирма «мефро уилз» является официальным поставщиком колесных дисков для предприятий концерна Daimler, стратегического партнера КАМАЗа.

Как отметил Др. Альфред Фишбахер, управляющий акционер «мефро уилз» и гендиректор вновь созданной компании «мефро уилз Руссиа», приобретая у КАМАЗа завод, основной продукцией которого являются колесные диски для грузовых автомобилей, мефро уилз делает важнейший шаг по выходу и укреплению своих позиций на российском рынке. «Имея собственный завод на быстро растущем и интересном для нас рынке, мы имеем возможность поставлять современные высококачественные колесные диски как КАМАЗу, так и его партнеру по совместному предприятию «Мерседес Бенц Тракс Восток», а также и другим производителям грузовиков в России – как существующим, так и тем, кто только собирается прийти сюда», – сказал Др. Альфред Фишбахер. По долгосрочному договору поставки, заключенному сторонами, «мефро уилз» гарантирует КАМАЗу поставки как колесных дисков, так и колес в сборе в объеме, необходимом для выпуска грузовых автомобилей.