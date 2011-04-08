Лидеры продаж иномарок в России по классам

Лидером по количеству проданных в России иномарок по традиции является сегмент «С». В 2010 году на долю этого класса пришлось 35,45% всего рынка иномарок, что на 3,41% меньше по сравнению с 2009 годом. Среди моделей лидерство в этом сегменте на протяжении нескольких лет принадлежит Ford Focus – 67 тысяч проданных машин. Такие данные приводят аналитики «АВТОСТАТ» в отчете «Иномарки в России - итоги 2010 и перспективы».

На вторую строчку по объемам продаж среди иномарок с долей в 27,72% вернулся сегмент SUV, в 2010 году нарастивший ее на 5,82%. Лидер в сегменте автомобилей для активного отдыха не меняется уже несколько лет – это тольяттинский внедорожник Chevrolet Niva. По итогам года в России было продано 35,4 тысячи таких машин.

Третью позицию на российском рынке занял сегмент «В», доля которого в 2010 году сократилась до 18,42% (в 2009-м она составляла 23,20%). В последние годы высоким спросом здесь пользуется продукция московского завода «Автофрамос» - с 62,9 тысячи штук Renault Logan в 2010 году стал абсолютным лидером В-класса.

Следующим классом по предпочтениям российских автолюбителей является сегмент «D», автомобилям которого принадлежит 4,90% рынка. Следует отметить, что за год его доля уменьшилась на 0,71%. Лидером в D-классе впервые стал Ford Mondeo (11,0 тысячи штук).

Если классы «В», «С» и «D» в 2010 году теряли свою долю, то другие, как правило, ее наращивали. К примеру, доля А-класса, к которому относятся особо малые авто, увеличилась с 2,25% до 3,18%. Безоговорочное лидерство здесь уже несколько лет подряд принадлежит Daewoo Matiz – 30,5 тысячи штук.

В прошедшем году увеличил свою долю и Е-класс. Теперь она составляет 3,17%, что на 0,55% больше, чем годом ранее. Здесь лидер также не меняется – в очередной раз им стал автомобиль Toyota Camry (16,1 тысячи штук).

В MPV-классе, доля которого составила 1,72%, лидером стала Opel Zafira (3,8 тыс.шт.).