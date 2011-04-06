Цифра недели: 8,6% регистраций новых автомобилей приходится на юр.лиц

Очередное исследование структуры российского авторынка, проведенное аналитическим агентством «АВТОСТАТ» показало, что 91,4% регистраций новых автомобилей в России приходится на физических лиц и лишь 8,6% машин регистрируется на юридических лиц. Годом ранее доля юр. лиц была примерно на том же уровне - 8,5%.

Лидером по доли продаж корпоративным клиентам в 2010 году является компания Ford (22,1%). Среди других марок, где высока доля корпоративных продаж, можно выделить Mercedes-Benz (18,2%), Volvo (17,6%), Lexus (17,4%), Jaguar (17,3%), Porsche (16,1%), Audi (15,8%), Toyota (14,1%), BMW(13,8%) и Land Rover (13,0%).

А самые низкие доли продаж корпоративным клиентам у китайских брендов (1-3%), а также у Suzuki (2,9%), Kia (3,3%), Peugeot (3,4%), Opel (3,5%), Honda (3,6%) и Mazda (3,9%).

При этом, если смотреть на абсолютный объем регистраций новых легковых автомобилей на юридических лиц, то по итогам прошлого года на первом месте оказывается LADA (27 тыс. шт.), хотя относительный покзатель у неё достаточно низок (5,4%). Второе место у Ford (17794 шт.), а замыкает тройку лидеров Renault (11516 шт.). В топ-10 также входят Toyota (11069 шт.), Chevrolet (10116 шт.), Nissan (6297 шт.), Volkswagen (6133 шт.), Skoda (4907), Hyundai (4746 шт.) и Kia (3684 шт.).