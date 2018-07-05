Volvo отзывает седаны S60 из-за программного обеспечения

Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве 7558 автомобилей S60 в США из-за возможной неисправности программного обеспечения, отвечающего за работу топливного насоса. Под сервисную кампанию попадут автомобили, выпущенные с 18 ноября 2010 года по 5 мая 2011 года, сообщает Motor.Ru.

Расследование о неисправных автомобилях было инициировано Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA). Ее специалисты выяснили, что из-за сбоя в программном обеспечении топливный насос перестает подкачивать в двигатель горючее. В этом случае мотор глохнет, что может стать причиной аварии. Американские дилеры Volvo начнут принимать автомобили для сервисного осмотра с 17 июня. Работы по исправлению программного обеспечения будут осуществляться бесплатно.

В 2008 году компания Volvo была вынуждена отозвать 82 тысяч автомобилей из-за проблем с бензонасосом, подверженным коррозии. Тогда сервисная кампания коснулась моделей S40 и V50, выпущенных с 2004 по 2006 год.