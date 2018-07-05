 АВТОСТАТ | Volvo отзывает седаны S60 из-за программного обеспечения

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 55 дней

подробнее

Горячая новость

Nissan Qashqai в июне вошел в ТОП-10 самых продаваемых SUV в России
  • 5.07.18 - 17:01

    Nissan Qashqai в июне вошел в ТОП-10 самых продаваемых SUV в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 июля

    Продажи автомобилей в России в июне выросли на 10,8%

    По итогам 6 месяцев российский авторынок вырос на 18,2%. 

Вся аналитика

Инфографика

Динамика авторынка в первом полугодии 2018 года
  • 06.07.18

    Динамика авторынка в первом полугодии 2018 года
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Зорен Хезе (Mercedes-Benz Vans в России)
  • 12.04.18

    «ForAuto-2018»: Зорен Хезе (Mercedes-Benz Vans в России)
Все видео

09.06.11 Прочитали 356 раз

Volvo отзывает седаны S60 из-за программного обеспечения

Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве 7558 автомобилей S60 в США из-за возможной неисправности программного обеспечения, отвечающего за работу топливного насоса. Под сервисную кампанию попадут автомобили, выпущенные с 18 ноября 2010 года по 5 мая 2011 года, сообщает Motor.Ru.

Расследование о неисправных автомобилях было инициировано Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA). Ее специалисты выяснили, что из-за сбоя в программном обеспечении топливный насос перестает подкачивать в двигатель горючее. В этом случае мотор глохнет, что может стать причиной аварии. Американские дилеры Volvo начнут принимать автомобили для сервисного осмотра с 17 июня. Работы по исправлению программного обеспечения будут осуществляться бесплатно.

В 2008 году компания Volvo была вынуждена отозвать 82 тысяч автомобилей из-за проблем с бензонасосом, подверженным коррозии. Тогда сервисная кампания коснулась моделей S40 и V50, выпущенных с 2004 по 2006 год.

Теги: отзыв saab

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

NEVS отказалась выпускать автомобили под маркой Saab

24 июня 2016

Все новости

Статьи на тему

К спасению SAAB подключаются новые китайские партнеры

29 мая 2015

Все статьи