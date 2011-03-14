В России представлен новый внедорожник Great Wall

В Москве состоялась официальная презентация китайской модели Great Wall Hover H5. Новинка является люксовой версией известного в России внедорожника Great Wall Hover H3 и является формальным флагманом «внедорожной» линейки Great Wall. Дилеры начали принимать заказы на новую модель в феврале, сообщает Auto.Lenta.Ru .

Автомобиль получил новый дизайн экстерьера и два мощных двигателя. Hover H5 отличается от H3 новым капотом с выштамповкой по центру, раскосыми передними фарами, передними крыльями иной формы, новым передним бампером, выполненным заодно с фальшрадиаторной решеткой. В облике внедорожника поубавилось брутальности, однако теперь Hover H5 обладает некоторым сходством с автомобилями Mazda.

Модернизированный внедорожник можно отличить по заднему бамперу, другой багажной двери, а также по видоизмененным секциям фонарей заднего хода и противотуманного освещения. За счет более массивного заднего бампера и раздутых крыльев длина машины увеличилась на почти на 3 см, а ширина – на 1 см.

Наиболее интересные изменения произошли под капотом. Great Wall Hover H5 теперь оснащается 2,4-литровым 136-сильным бензиновым агрегатом Mitsubishi 4G69 с системой изменения фаз газораспределения MIVEC и 150-сильным турбодизелем GW4D20 с системой выпрыска Сommon rail, турбиной с изменяемой геометрией и системой рециркуляции отработавших газов. С обоими моторами пока предлагается лишь пятиступенчатая механическая трансмиссия. К апрелю представители компании пообещали вывести на российский рынок двухлитровую дизельную версию на «автомате».

Новый внедорожник Hover H5 по оснащению близок к модели Hover H3 – в базовую комплектацию входит и мультимедийная система с DVD-проигрывателем, и камера заднего вида, и кожаный салон. Разница между двумя моделями сводится к разной цветовой гамме, материалам отделки салона, наличию третьего подголовника на заднем диване, передних преднатяжителей ремней безопасности, а также электроприводов водительского сиденья. С любым из вышеуказанных двигателей Great Wall Hover H5 предлагается в двух фиксированных комплектациях по цене 699 тысяч или 790 тысяч рублей.