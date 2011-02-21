УАЗ отзывает автомобили всех моделей из-за дефекта тормозной системы

Ульяновский автозавод объявляет об отзыве около 3 тысяч автомобилей всех моделей, произведенных в период с 17 января по 17 февраля 2011 года. Дефект тормозного шланга в процессе интенсивной эксплуатации автомобиля может привести к разгерметизации тормозной системы. Как отмечают на УАЗе, главной причиной возникновения дефекта, выявленного в рамках развернутого аудита качества продукции, является скрытый брак поставленной на завод партии тормозных шлангов.



Всем владельцам автомобилей УАЗ, приобретенных в этом году, необходимо обратиться в ближайший официальный сервисный центр УАЗ для предотвращения возникновения неисправности. Все работы в рамках отзывной кампании будут выполнены бесплатно.



Напомним, в декабре 2010 года Ульяновский автозавод отозвал около 1 тысячи автомобилей модели Patriot для доработки крепления топливного шланга. А в конце 2009 года УАЗ отозвал 1870 автомобилей из-за дефекта масляного фильтра.