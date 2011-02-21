В Европе растет спрос на среднеразмерные модели

Отсутствие утилизационных бонусов на европейских авторынках в наибольшей степени сказалось на продажах компактных автомобилей, тогда как среднеразмерные модели (такие как Golf, Astra и Focus) начинают укреплять свои позиции в Старом Свете. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, это свидетельствует о восстановлении европейского авторынка после отмены утилизационных программ.



По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в JATO Dynamics, в январе самой продаваемой моделью в Европе остается Volkswagen Golf, хотя продажи этой модели по сравнению с прошлым годом несколько снизились (в основном из-за падения спроса во Франции) – на 1,9% до 38860 единиц. На втором месте – VW Polo, который разошелся в количестве 28882 единиц (-9%). Далее следует Ford Fiesta с показателем 27012 проданных машин (-31,3%). Четвертую позицию занимает Renault Clio, чей результат составил 25525 автомобилей (-20,6%).



Замыкает «пятерку» лидеров Opel/Vauxhall Corsa – продажи этой модели снизились на 1,9% до 22608 единиц. В «десятку» самых продаваемых моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Astra (21603 шт., +6,7%), Peugeot 207 (20742 шт., -16,8%), Fiat Punto (20718 шт., -25,8%), Ford Focus (20673 шт., +0,9%) и Renault Megane, продажи которого составили 19369 экземпляров (-5,7%).



Как отмечают в JATO Dynamics, несмотря на общее падение продаж в Европе наибольший рост в 6,7% среди десяти европейских бестселлеров смогла показать Opel/Vauxhall Corsa, что, в первую очередь, объясняется восстановлением спроса на немецком рынке. Высокие продажи в Германии и Великобритании обеспечили положительный результат и Ford Focus. В то же время продолжающееся серьезное падение авторынка Италии ухудшило результат таких моделей, как Ford Fiesta, Renault Clio и Fiat Punto.