Европейский авторынок в январе снизился на 1%

Европейский авторынок показывает отрицательную динамику десятый месяц подряд – по итогам января продажи автомобилей в Старом свете, включая страны ЕАСТ, снизились на 1,1% и составили 1 млн. 72 тыс. 548 автомобилей. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, несмотря на признаки восстановления отрасли на многих рынках (прежде всего, в Центральной и Восточной Европе), в некоторых странах, таких как Греция, экономическая обстановка остается сложной. Кроме того, стоит учитывать, что в начале 2010 года утилизационные программы в большинстве европейских стран, где они проводились, были завершены. Однако авторынок Европы в целом по итогам января оказался ниже прошлогоднего уровня.



Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в январе показали рост Германия (+16,5%) и Франция (+8,2%), однако на остальных крупнейших рынках зафиксировано двузначное падение: в Великобритании (-11,5%), Италии (-20,7%) и Испании (-23,5%). Сильнее всего сократился авторынок Греции – на 63,3% до 9747 машин, а лидером по приросту стала Латвия – на 126,4% до 609 автомобилей.